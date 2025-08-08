Kerala
കൊല്ലത്ത് മൂന്നാം ക്ലാസുകാരൻ്റെ കാലിൽ രണ്ടാനച്ഛൻ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടികൊണ്ട് പൊള്ളിച്ചു
പെട്ടെന്നുണ്ടായ ദേഷ്യത്തിന് ചെയ്ത് പോയതെന്ന് പിതാവ്
കൊല്ലം | മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ കാലിൽ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടികൊണ്ട് പൊള്ളിച്ചതായി പരാതി. കൊല്ലം മൈനാഗപ്പളളിയിലാണ് രണ്ടാനച്ഛൻ്റെ ക്രൂരതയുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി കൊച്ചനിയനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
വികൃതി കാണിച്ചതിനാണ് പേരിലാണ് ഇയാൾ കുഞ്ഞിനോട് ക്രൂരത കാണിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മ വിദേശത്താണ്. കുട്ടിയെ സി ഡബ്ല്യു സിയിലേക്ക് മാറ്റി. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ദേഷ്യത്തിന് ചെയ്ത് പോയതാണെന്നാണ് പിതാവ് പോലീസിനോട് കുറ്റസമ്മതം നടത്തി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഷവര്മ വില്പന സ്ഥാപനങ്ങളില് പരിശോധന കര്ശനമാക്കി; 60 കിലോ പഴകിയ മാംസം പിടിച്ചെടുത്തു
National
ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ നല്കിയാല് മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായത് വോട്ട് മോഷണത്തിലൂടെയാണെന്ന് തെളിയിക്കാം; വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുല് ഗാന്ധി
Kerala
മാതാവിനെ കാല്മുട്ടുകൊണ്ട് നെറ്റിയില് ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; മകന് അറസ്റ്റില്
Kerala
ട്രെയിന് യാത്രക്കിടെ അബോധാവസ്ഥയിലായ കുട്ടി മരിച്ചു
International
ട്രംപുമായി എങ്ങനെ ഇടപെടാം; മോദിക്ക് രഹസ്യ ഉപദേശം നൽകുമെന്ന് നെതന്യാഹു
Kerala
പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ വയോധികന് വാഹനം ഇടിച്ച് മരിച്ച സംഭവം; ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി പിടിയില്
Kerala