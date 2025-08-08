Connect with us

Kerala

കൊലക്കേസില്‍ അച്ഛന്‍ അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ മകനെ കുളത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടു

കാഞ്ഞങ്ങാട് റോയി ജോസഫ് കൊലക്കേസിലെ പ്രതി നരേന്ദ്രന്റെ മകന്‍ കാശിനാഥനെയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് പുല്ലൂരിലെ ക്ഷേത്ര കുളത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്

Published

Aug 08, 2025 10:28 pm |

Last Updated

Aug 08, 2025 11:44 pm

കാസര്‍കോട് | തര്‍ക്കത്തിനിടെ കെട്ടിട ഉടമയെ തള്ളിയിട്ടു കൊന്ന കരാറുകാരന്‍ അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ കരാറുകാരന്റെ മകന്‍ ക്ഷേത്രക്കുളത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍.

കാഞ്ഞങ്ങാട് റോയി ജോസഫ് കൊലക്കേസിലെ പ്രതി നരേന്ദ്രന്റെ മകന്‍ കാശിനാഥനെയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് പുല്ലൂരിലെ ക്ഷേത്ര കുളത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ര്‍ഥിയായ കാശിനാഥന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. നരേന്ദ്രനെ ഇന്നാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കാശിനാഥന്റെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം കുടുംബത്തിന് വിട്ടുനല്‍കും.

കാഞ്ഞങ്ങാട് കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളില്‍ നിന്ന് വീണ് കെട്ടട ഉടമയായ റോയി ജോസഫ് മരിച്ച കേസിലാണ് നരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കെട്ടിട ഉടമ വെള്ളിക്കോത്ത് പെരളം സ്വദേശി റോയി ജോസഫും കെട്ടിട നിര്‍മാണ കരാര്‍ എടുത്ത നരേന്ദ്രനും തമ്മില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കമുണ്ടായെന്നും ഇതിനിടെ നരേന്ദ്രന്‍ റോയി ജോസഫിനെ ചവിട്ടി തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം.

കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളില്‍ നിന്ന് വീണ റോയി ചികിത്സക്കിടെയാണ് മരിച്ചത്. കെട്ടിട നിര്‍മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കത്തിനിടെ തള്ളിയിട്ടു എന്നാണ് പരാതി. ഹോസ്ദുര്‍ഗ് പോലീസ് ആണ് നരേന്ദ്രനെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തത്.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുള്ളപ്പോള്‍ ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍: 1056, 04712552056)

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സ്വര്‍ണം ഗുളിക രൂപത്തിലാക്കി കടത്താന്‍ ശ്രമം; കോഴിക്കോട് സ്വദേശി നെടുമ്പാശ്ശേരിയില്‍ പിടിയില്‍

Kerala

പത്താംക്ലാസുകാരനെ പറ്റിച്ച് ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയ ട്യൂഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കൊലക്കേസില്‍ അച്ഛന്‍ അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ മകനെ കുളത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടു

Kerala

ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന വീട് പുതുക്കാനുള്ള സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ സ്‌നേഹപൂര്‍വം നിരസിച്ച് നാട്ടിക എം എല്‍ എ

Kerala

ദേശീയപാതാ നിർമാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണം; ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മന്ത്രി റിയാസിൻ്റെ നിർദേശം

Kerala

സ്വര്‍ണക്കള്ളക്കടത്തിന് സഹായം ചെയ്തു; കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിരിച്ചുവിട്ടു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഷവര്‍മ വില്‍പന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പരിശോധന കര്‍ശനമാക്കി; 60 കിലോ പഴകിയ മാംസം പിടിച്ചെടുത്തു