Kerala
'നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വരട്ടെ';കലുങ്ക് സംവാദത്തില് മന്ത്രി ശിവന്കുട്ടിയെ അപഹസിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി
വട്ടവടയില് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള് വേണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിലായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മറുപടി
തൊടുപുഴ | ഇടുക്കി വട്ടവടയിലെ കലുങ്ക് സംവാദത്തില് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടിയെ അപഹസിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. ‘നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വരട്ടെ’ എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പരിഹാസം. വട്ടവടയില് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള് വേണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിലായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മറുപടി.
തനിക്കെതിരെ നിരന്തരം വിമര്ശനം ഉന്നയിക്കുന്നയാളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. അവരില്നിന്ന് ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടന്നും അവരൊക്കെ മാറട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്നുമായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി മറുപടി പറഞ്ഞത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
'നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വരട്ടെ';കലുങ്ക് സംവാദത്തില് മന്ത്രി ശിവന്കുട്ടിയെ അപഹസിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; നാല് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള; മുരാരി ബാബുവിനേയും പോറ്റിയേയും ഒന്നിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി അന്വേഷണ സംഘം
Uae
യു എ ഇക്ക് ഇന്റർപോൾ സമിതിയിൽ അംഗത്വം
Uae
സായിദ് സുസ്ഥിരതാ സമ്മാനം; ഫൈനലിസ്റ്റുകളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Kerala
മുന് രാഷ്ട്രപതി കെആര് നാരായണന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മു
National