Kerala
മുരാരി ബാബു അറസ്റ്റില്
തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് മുരാരി ബാബു അറസ്റ്റില്. പെരുന്നയിലെ വീട്ടില് വെച്ച് ഇന്നലെരാത്രി 10 മണിക്കാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
നിലവില് സസ്പെന്ഷനില് കഴിയുന്ന മുരാരി ബാബു ദ്വാരപാക ശില്പ പാളികളും കട്ടിളയും കടത്തിയ കേസുകളില് പ്രതിയാണ്. ആരോപണങ്ങളില് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ആദ്യം നടപടിയെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനും മുരാരി ബാബുവാണ്. 2019 മുതല് 2024 വരെയുള്ള ഗൂഢാലോചനയിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായ ഇയാളുടെ പങ്ക് കേസില് വളരെ വ്യക്തമാണ്. 2029 ല് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായ മുരാരി ബാബുവാണ് ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലും കട്ടിള പാളികളിലും സ്വര്ണം പൊതിഞ്ഞത് എന്നതിന് പകരം ചെമ്പ് പൊതിഞ്ഞത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
വ്യാജ രേഖ ചമച്ചതിന്റെ തുടക്കം മുരാരി ബാബുവിന്റെ കാലത്താണ് എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണപ്പാളി വിവാദത്തില് വീഴ്ചയില് പങ്കില്ലെന്നാണ് ബി മുരാരി ബാബു ആവര്ത്തിച്ചിരുന്നത്. മഹസറില് ചെമ്പ് പാളിയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് തന്ത്രിയുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറും വിവാദകാലത്തെ ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുമായ മുരാരി ബാബു പറഞ്ഞിരുന്നു. താന് നല്കിയത് പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ട് മാത്രമാണ്.
പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അനുമതി നല്കുന്നത് തനിക്ക് മുകളില് ഉള്ളവരാണ്. ദ്വാരപാലകരിലും കട്ടിളയിലും നേരിയ തോതിലാണ് സ്വര്ണം പൂശിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെമ്പ് തെളിഞ്ഞതെന്നും മുരാരി ബാബു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഈ മാസം 30 വരെയാണ്.