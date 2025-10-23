National
ഗോവയില് ബൈക്കപകടം; രണ്ട് മലയാളി അഗ്നിവീര് നാവികസേനാംഗങ്ങള് മരിച്ചു
ഗോവയിലെ അഗസ്സൈമില് ബുധനാഴ്ച പുലര്ച്ചെ ഒന്നോടെയായിരുന്നു അപകടം.
ശാസ്താംകോട്ട|ഗോവയിലെ അഗസ്സൈമില് ബൈക്കപകടം. അപകടത്തില് രണ്ട് മലയാളി അഗ്നിവീര് നാവികസേനാംഗങ്ങള് മരിച്ചു. ശൂരനാട് വടക്ക് നടുവിലേമുറി അനിഴം വീട്ടില് പ്രസന്നകുമാറിന്റെ മകന് ഹരിഗോവിന്ദ് (22), കണ്ണൂര് സ്വദേശി വിഷ്ണു (21) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അഗസ്സൈമില് ബുധനാഴ്ച പുലര്ച്ചെ ഒന്നോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കൊച്ചിയിലെ നാവികസേനാ ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഗോവയില് സ്പെഷ്യല് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇവര്.
ഹരിഗോവിന്ദും വിഷ്ണുവും ജോലി കഴിഞ്ഞ് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ അഗസൈമിനും ബാംബോലിം ഹോളിക്രോസ് പള്ളിക്കും ഇടയില്വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇവര് സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാതയോരത്തെ ഡിവൈഡറില് ഇടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം ഗോവ മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇവര് കപ്പല് മാര്ഗം ഗോവയിലെത്തിയത്.