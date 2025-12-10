Kerala
കൂടരഞ്ഞിയില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് അജ്ഞാതരുടെ ആക്രമണത്തില് പരുക്കേറ്റതായി പരാതി; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
ഹെല്മെറ്റ് വെച്ച രണ്ടുപേരാണ് ആക്രമിച്ചത് എന്നാണ് പരാതിയില് പറയുന്നത്.
കോഴിക്കോട്| കൂടരഞ്ഞിയില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് അജ്ഞാതരുടെ ആക്രമണത്തില് പരുക്കേറ്റതായി പരാതി. കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാര്ഡ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ജെയിംസ് വേളശ്ശേരിക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം.
മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മാങ്കയത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയില് ഹെല്മെറ്റ് വെച്ച രണ്ടുപേര് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ജെയിംസ് പോലീസില് നല്കിയ പരാതിയില് പറയുന്നു. ജെയിംസിന്റെ മുഖത്തും കൈക്കുമാണ് പരുക്കേറ്റത്. സംഭവത്തില് തിരുവമ്പാടി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
സ്ത്രീയുടെ തലയില്ലാത്ത മൃതദേഹം നദിയില് കണ്ടെത്തി; ഒഡീഷയില് സംഘര്ഷം, നിരവധി കെട്ടിടങ്ങള് അഗ്നിക്കിരയാക്കി
Kerala
പരാതിക്കാരിയെ അപമാനിച്ച കേസ്; സന്ദീപ് വാര്യരെ ഡിസംബര് 15 വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല
Kerala
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: വിധി ചോര്ന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപം; അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്ത്
Kerala
വി സി നിയമനം: വിട്ടുവീഴ്ചക്കില്ലെന്ന് ഗവര്ണറും സര്ക്കാറും; അനുനയ നീക്കം പാളി
Kerala
കൂടരഞ്ഞിയില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് അജ്ഞാതരുടെ ആക്രമണത്തില് പരുക്കേറ്റതായി പരാതി; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
Kerala
സവര്ക്കര് പുരസ്കാരം ശശി തരൂരിന്; സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് തരൂര്
Uae