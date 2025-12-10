Connect with us

Kerala

കൂടരഞ്ഞിയില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്ക് അജ്ഞാതരുടെ ആക്രമണത്തില്‍ പരുക്കേറ്റതായി പരാതി; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

ഹെല്‍മെറ്റ് വെച്ച രണ്ടുപേരാണ് ആക്രമിച്ചത് എന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്.

Dec 10, 2025 11:58 am

Dec 10, 2025 11:58 am

കോഴിക്കോട്| കൂടരഞ്ഞിയില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്ക് അജ്ഞാതരുടെ ആക്രമണത്തില്‍ പരുക്കേറ്റതായി പരാതി. കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാര്‍ഡ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ജെയിംസ് വേളശ്ശേരിക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം.

മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മാങ്കയത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയില്‍ ഹെല്‍മെറ്റ് വെച്ച രണ്ടുപേര്‍ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ജെയിംസ് പോലീസില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ജെയിംസിന്റെ മുഖത്തും കൈക്കുമാണ് പരുക്കേറ്റത്. സംഭവത്തില്‍ തിരുവമ്പാടി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

 

