Education
2.5 കോടി രൂപയുടെ മേരിക്യൂറി ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിനി ഫാത്തിമ ഷഹ്സീനക്ക്
ഇരിങ്ങാലക്കുട കരുവന്നൂര് എട്ടുമുന പുന്നിലത്ത് സിദ്ദീഖിന്റേയും ഷബീനയുടേയും മകളാണു ഫാത്തിമ ഷഹ്സീന
തൃശൂര് | 2.5 കോടി രൂപയുടെ മേരിക്യൂറി ഫെല്ലോഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കി ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിനി ഫാത്തിമ ഷഹ്സീന. ഇരിങ്ങാലക്കുട കരുവന്നൂര് എട്ടുമുന സ്വദേശിയായ പുന്നിലത്ത് സിദ്ദീഖിന്റേയും ഷബീനയുടേയും മകളാണു ഫാത്തിമ ഷഹ്സീന. യൂറോപ്യന് യൂണിയന്റെ ഈ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പോര്ച്ചുഗലിലെ മിന്ഹോ സര്വകലാശാലയില് ഗവേഷണ പഠനത്തിനുള്ള അവസരമാണ് ഷഹ്സീനക്കു ലഭിച്ചത്.
ജീവന്രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ വില നിയന്ത്രണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് ഡൗണ്സ്ട്രീം പ്രോസസിംഗ്, ക്രിസ്റ്റലൈസേഷന് ടെക്നോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളില് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി മൂന്നു വര്ഷം നീളുന്ന ഗവേഷണത്തിനാണ് സ്കോളര്ഷിപ്പ് ലഭിച്ചത്. തഞ്ചാവൂരിലെ ശാസ്ത്ര ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് നിന്ന് കെമിക്കല് എന്ജിനീയറിംഗില് ബിടെക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലീഡ്സ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയില് നിന്ന് എം എസ് ബിരുദവും ഫാത്തിമ ഷഹ്സീന നേടിയിരുന്നു.
ബെസ്റ്റ് ഓവറോള് ഫെര്മോര്മര്ക്കുള്ള സമ്മാനവും ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൊജക്ടിനുള്ള ഒന്നാം സ്ഥാനവും യു കെ യിലെ ലീഡ്സ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയില് നിന്നും ഫാത്തിമ ഷഹ്സീന കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പത്താം ക്ലാസ് വരെ ചേര്പ്പ് ലൂര്ദ് മാത സ്കൂളിലും പ്ലസ്ടുവിന് ഇരിങ്ങാലക്കുട ലിറ്റില് ഫ്ലവര് കോണ്വെന്റ് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലുമാണ് പഠിച്ചത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആര് ബിന്ദു ഫാത്തിമയെ അഭിനന്ദിച്ചു.