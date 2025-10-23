Kerala
ഈ മാസത്തെ ക്ഷേമ പെന്ഷന് വിതരണം ഒക്ടോബര് 27 മുതല്; 812 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു
62 ലക്ഷത്തോളം പേര്ക്കാണ് 1600 രൂപവീതം ലഭിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം| ഈ മാസത്തെ സാമൂഹ്യസുരക്ഷ, ക്ഷേമനിധി പെന്ഷനുകള് ഒക്ടോബര് 27ന് വിതരണം ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി 812 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എന് ബാലഗോപാല് അറിയിച്ചു. 62 ലക്ഷത്തോളം പേര്ക്കാണ് 1600 രൂപവീതം ലഭിക്കുന്നത്. 26.62 ലക്ഷം പേരുടെ ബേങ്ക് അക്കൗണ്ടിലും മറ്റുള്ളവര്ക്ക് സഹകരണ ബേങ്കുകള് വഴി വീട്ടിലെത്തിയും പെന്ഷന് കൈമാറും. ഈ സര്ക്കാര് ഇതുവരെ 43,653 കോടി രൂപയാണ് ക്ഷേമ പെന്ഷന് വിതരണത്തിനായി ചെലവിട്ടതെന്നു ധനമന്ത്രി കെ എന് ബാലഗോപാല് വ്യക്തമാക്കി.
8.46 ലക്ഷം പേര്ക്ക് ദേശീയ പെന്ഷന് പദ്ധതിയിലെ കേന്ദ്ര വിഹിതം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരാണ് നല്കേണ്ടത്. ഇതിനാവശ്യമായ 24. 21 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാനം മുന്കൂര് അടിസ്ഥാനത്തില് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഹിതം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ പിഎഫ്എംഎസ് സംവിധാനം വഴിയാണ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബേങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്.