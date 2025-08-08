Connect with us

Uae

ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ശൈഖ് മുഹമ്മദ്; വൈറലായി ചിത്രങ്ങൾ

സായുധ കാവലുകളില്ലാതെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്കിറങ്ങിയാണ് പതിവു പോലെ അദ്ദേഹം മാൾ സന്ദർശിച്ചത്.

Published

Aug 08, 2025 9:22 am |

Last Updated

Aug 08, 2025 9:22 am

ദുബൈ| യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് അൽ മക്തൂം ദുബൈ സിലിക്കൺ സെൻട്രൽ മാളിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സന്ദർശിച്ചു. സാധാരണക്കാരനെ പോലെ മാളിലെത്തിയ ശൈഖ് മുഹമ്മദിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. സായുധ കാവലുകളില്ലാതെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്കിറങ്ങിയാണ് പതിവു പോലെ അദ്ദേഹം മാൾ സന്ദർശിച്ചത്.

വൈകീട്ട് ആറ് മണിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ലുലുവിലെത്തിയത്. ഗ്രോസറി, ഹൗസ്ഹോൾഡ്, ഹോട്ട് ഫുഡ്, ഫിഷ് തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായി തങ്ങളുടെ പ്രിയ ഭരണാധികാരിയെ കണ്ടപ്പോൾ സെൽഫിയെടുത്തും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയും ഉപഭോക്താക്കളും സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു. ജീവനക്കാർക്കും ഇത് അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവമായി. ഫുഡ് കോർട്ടിലും അദ്ദേഹം സമയം ചെലവഴിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കണ്ണിനു പരുക്കേറ്റ കൊമ്പന്‍ പിടി 5 നെ മയക്കുവെടി വെച്ചു; ആനയെ ഉടന്‍ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും

Uae

ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ശൈഖ് മുഹമ്മദ്; വൈറലായി ചിത്രങ്ങൾ

രാഷ്ട്രം / ജുഡീഷ്യറി

മൗനികളുടെ ബനാന റിപബ്ലിക്കോ?

Editorial

നീതിപീഠത്തില്‍ ആരതി സാഠെയും

Kerala

വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമം, ഓഫീസ് മറ്റൊരു പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടി; ഡോ ഹാരിസ് ചിറക്കല്‍

Kerala

കൊല്ലം കോടതി വളപ്പില്‍ കൊലക്കേസ് പ്രതികളുടെ റീല്‍സെടുത്ത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു; എട്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍

National

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് കോൺഗ്രസ്സ്; രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധിക്കും