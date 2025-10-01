Connect with us

Kozhikode

വയോജന ദിനം ആചരിച്ചു

അന്നശ്ശേരി ജി എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകനും കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ കൗണ്‍സിലറുമായ വി എം ശിവാനന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Published

Oct 01, 2025 7:44 pm |

Last Updated

Oct 01, 2025 7:44 pm

കുണ്ടൂപറമ്പ് | അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് എല്‍ഡേഴ്‌സ് കാലിക്കറ്റ് നോര്‍ത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ലോക വയോജന ദിനം ആചരിച്ചു. അന്നശ്ശേരി ജി എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകനും യോഗ ടീച്ചേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ട്രഷററും കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ കൗണ്‍സിലറുമായ വി എം ശിവാനന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ടി രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരായ ഇ കെ കുട്ടി (റിട്ട. ഐ എസ് ആര്‍ ഒ ഡയറക്ടര്‍), രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (റിട്ട. ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടര്‍) എന്നിവരെ പൊന്നാട ചാര്‍ത്തി ആദരിച്ചു.

ഡോ. റംസാല്‍ തട്ടാരക്കല്‍, ശ്രീമതി ബിന്ദു എന്നിവര്‍ മുഖ്യാതിഥികളായി. പടുവാട്ട് ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍, എ ഹരിദാസന്‍ നായര്‍, നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി, എന്‍ സി ജോസ് മാസ്റ്റര്‍, വാസന്തി മാക്കാത്ത്, പി കുഞ്ഞപ്പ നായര്‍, ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, പടുവാട്ട് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍, അഷറഫ് ചേലാട്ട് പ്രസംഗിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ആർ എസ് എസിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ നാണയവും തപാൽ സ്റ്റാംപും പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്രം

Ongoing News

ദുബൈ ഗ്രാന്‍ഡ് മീലാദ് സില്‍വര്‍ ജൂബിലി; ടോളറന്‍സ് അവാര്‍ഡ് ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തിക്ക്

National

കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് വീണ്ടും ഡി എ വർധന; മൂന്ന് ശതമാനം കൂട്ടി

Kerala

തുടര്‍ക്കഥയാകുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ട ദുരന്തങ്ങള്‍; പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത കാണിക്കണം: എസ് എസ് എഫ്

International

ഖത്തറിനെ തൊട്ടാൽ സൈനിക നടപടി ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിക്കും: മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

Kerala

ചൂരല്‍മലയിലെ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനം: 260.56 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം

National

കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചു; പത്ത് പേർക്ക് അസുഖം