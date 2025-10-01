Kozhikode
വയോജന ദിനം ആചരിച്ചു
കുണ്ടൂപറമ്പ് | അസോസിയേഷന് ഓഫ് എല്ഡേഴ്സ് കാലിക്കറ്റ് നോര്ത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ലോക വയോജന ദിനം ആചരിച്ചു. അന്നശ്ശേരി ജി എല് പി സ്കൂള് പ്രധാനാധ്യാപകനും യോഗ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന് ട്രഷററും കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ കൗണ്സിലറുമായ വി എം ശിവാനന്ദന് മാസ്റ്റര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അസോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റ് ടി രവീന്ദ്രന് നായര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരായ ഇ കെ കുട്ടി (റിട്ട. ഐ എസ് ആര് ഒ ഡയറക്ടര്), രവീന്ദ്രന് നായര് (റിട്ട. ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടര്) എന്നിവരെ പൊന്നാട ചാര്ത്തി ആദരിച്ചു.
ഡോ. റംസാല് തട്ടാരക്കല്, ശ്രീമതി ബിന്ദു എന്നിവര് മുഖ്യാതിഥികളായി. പടുവാട്ട് ബാലകൃഷ്ണന് നായര്, എ ഹരിദാസന് നായര്, നാരായണന് നമ്പൂതിരി, എന് സി ജോസ് മാസ്റ്റര്, വാസന്തി മാക്കാത്ത്, പി കുഞ്ഞപ്പ നായര്, ഗോപാലകൃഷ്ണന്, പടുവാട്ട് ചന്ദ്രശേഖരന് നായര്, അഷറഫ് ചേലാട്ട് പ്രസംഗിച്ചു.