രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസ്; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയില് വിധി ബുധനാഴ്ച
ഈ മാസം 10 ന് മുന്കൂര് ജാമ്യഹര്ജിയില് വിധി പറയുമെന്നും, അതുവരെ കടുത്ത നടപടി പാടില്ലെന്നും കോടതി
തിരുവനന്തപുരം | രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയുടെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയില് കോടതി ബുധനാഴ്ച വിധി പ്രസ്താവിക്കും. ഈ മാസം 10 ന് മുന്കൂര് ജാമ്യഹര്ജിയില് വിധി പറയുമെന്നും, അതുവരെ കടുത്ത നടപടി പാടില്ലെന്നും കോടതി പോലീസിന് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണല് സെഷന്സ് കോടതിയാണ് രാഹുലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ചത്. അതേ സമയം രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസില് പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി എഐജി പൂങ്കുഴലി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
അതിക്രൂരമായ ലൈംഗിക അതിക്രമമാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ചെയ്തതെന്ന് യുവതി മൊഴിയില് പറയുന്നു. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കിയാണ് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിനു ശേഷം വിവാഹം ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. മാനസികമായും ശാരീരികമായും തകര്ന്നു പോയി. വീണ്ടും ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന് രാഹുല് പിന്നാലെ നടന്നു. ഫോണ് എടുത്തില്ലെങ്കില് അസഭ്യം വിളിക്കുമായിരുന്നു. കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന് ഭയമുണ്ടെന്നും യുവതിയില് പറയുന്നു.മൊഴി സീല് വെച്ച കവറില് കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്