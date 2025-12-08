Kerala
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആറ് പ്രതികള്ക്കുള്ള ശിക്ഷ 12ന് വിധിക്കും
കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി വിധിച്ച പ്രതികളുടെ ജാമ്യം കോടതി റദ്ദാക്കി
കൊച്ചി | നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയ ആറ് പ്രതികള്ക്കുള്ള ശിക്ഷ ഈ മാസം 12ന് വിധിക്കും.ഒന്നാം പ്രതി സുനില് എന്.എസ് എന്ന പള്സര് സുനി, രണ്ടാം പ്രതി മാര്ട്ടിന് ആന്റണി, മൂന്നാം പ്രതി ബി മണികണ്ഠന്, നാലാം പ്രതി വി പി വിജീഷ്, അഞ്ചാം പ്രതി എച്ച് സലിം എന്ന വടിവാള് സലീം, ആറാം പ്രതി പ്രദീപ് എന്നിവരെയാണ് കോടതി കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി വിധിച്ച പ്രതികളുടെ ജാമ്യം കോടതി റദ്ദാക്കി.ഏഴാം പ്രതി ചാര്ളി തോമസ്, ഒന്പതാം പ്രതി സനില്കുമാര്, പത്താം പ്രതി ശരത് ജി നായര് എന്നിവരെയാണ് എട്ടാം പ്രതി ദിലീപിനൊപ്പം കോടതി വെറുതെവിട്ടത്.ഒന്നാം പ്രതി പള്സര് സുനി ഉള്പ്പെടെ 10 പ്രതികളാണ് കേസിലുണ്ടായിരുന്നത്.
