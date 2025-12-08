Ongoing News
ആലപ്പുഴയില് മകന് അമ്മയെ മര്ദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി
മാവേലിക്കര നഗരസഭയിലെ മുന് കൗണ്സിലറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട കനകമ്മ.
ആലപ്പുഴ | അമ്മയെ മര്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ മകന് പിടിയില്. പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മാവേലിക്കര കല്ലുമല പുതുച്ചിറ സ്വദേശി കനകമ്മ സോമരാജന് (69) കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില് ഏക മകന് കൃഷ്ണദാസിനെ (39)യാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൃഷ്ണദാസിന്റെ ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോകാന് കാരണം അമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടില് ദിവസവും വഴക്കുണ്ടാവുമായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ കൃഷ്ണദാസ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് കനകമ്മയെ ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു
തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാരും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മാവേലിക്കര നഗരസഭയിലെ മുന് കൗണ്സിലറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട കനകമ്മ.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധിയിൽ; 'ആകാശം അതിരല്ലെന്ന്' ഓർമ്മിപ്പിച്ച് പൈലറ്റുമാരെ ക്ഷണിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ
Kerala
രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസ്; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയില് വിധി ബുധനാഴ്ച
Ongoing News
ആലപ്പുഴയില് മകന് അമ്മയെ മര്ദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി
Kerala
കേരള സര്വ്വകലാശാലയിലെ ജാതി അധിക്ഷേപ കേസ്; ഡീന് ഡോ.സി എന് വിജയകുമാരിക്ക് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം
Kerala
എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിധിയെന്ന് ചോറുണ്ണുന്ന ഓരോരുത്തര്ക്കും മനസിലാകും; ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതില് പ്രതികരിച്ച് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
Kerala
പൂഞ്ഞാറില് ഗൃഹനാഥന് വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയില്
Kerala