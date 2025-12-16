Connect with us

Saudi Arabia

റിയാദിലെയും കിഴക്കൻ പ്രാവിശ്യകളിലെയും സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഇന്നും അവധി

ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകളെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അവധി നൽകിയത്.

Published

Dec 16, 2025 10:30 am |

Last Updated

Dec 16, 2025 10:30 am

റിയാദ്| റിയാദിലും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകളിലെയും സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഇന്നും അവധി. ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകളെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അവധി നൽകിയത്. വിദ്യാർഥികളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി. അതേസമയം വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നടക്കുന്നതാണ്.

‘മദ്രസതി’ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴിയും അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴിയുമായിരിക്കും പഠനം.
റിയാദിന് പുറമെ കിഴക്കൻ പ്രാവിശ്യയിലെ ദമ്മാം, ജുബൈൽ, അബ്ഖയ്ഖ്, രാസ്തനൂറ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്കും വിദ്യാർഥിനികൾക്കും അദ്ധ്യാപക, ഭരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കും അറിയിപ്പ് ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് ബന്ധപെട്ടവർ അറിയിച്ചു. മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഇന്നലെയും സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധിയായിരുന്നു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

എല്‍ഡിഎഫിനൊപ്പം ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നു; മുന്നണി മാറ്റം തള്ളി ജോസ് കെ മാണി

National

ബംഗാളില്‍ എസ്‌ഐആര്‍ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Kerala

പരാതിക്കാരിയെ അപമാനിച്ച കേസ്; സന്ദീപ് വാര്യരുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി

National

നാഷണല്‍ ഹെറാള്‍ഡ് കേസ്: രാഹുലിനും സോണിയയ്ക്കും ആശ്വാസം; അറസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ നടപടി പാടില്ലെന്ന് കോടതി

Kerala

താനൂർ മൂച്ചിക്കലിൽ മധ്യവയസ്കൻ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ

Kerala

ചലച്ചിത്രമേളയില്‍ സിനിമകള്‍ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ച കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആരെയാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്; മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍

Kerala

ആലപ്പുഴയില്‍ ഓടികൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആര്‍ടി ബസിന്റെ ടയര്‍ ഊരിത്തെറിച്ചു; ഡിവൈഡറില്‍ ഇടിച്ചു കയറി, വന്‍ അപകടം ഒഴിവായി