ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള; മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ശ്രീകുമാര് അറസ്റ്റില്
ഹൈക്കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്
തിരുവനന്തപുരം| ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ശ്രീകുമാര് അറസ്റ്റില്. ഹൈക്കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2019ല് ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങള് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോള് ശബരിമല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായിരുന്നു ശ്രീകുമാര്.
അതേസമയം കേസിലെ നാലാം പ്രതി എസ് ജയശ്രീ കഴിഞ്ഞദിവസം മുന്കൂര് ജാമ്യം തേടി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് എസ് ജയശ്രീ സുപ്രീംകോടതിയില് അപ്പീല് നല്കിയത്. ആരോഗ്യ കാരണങ്ങള് മുന്നിര്ത്തി മുന്കൂര് ജാമ്യം നല്കണമെന്നാണ് എസ് ജയശ്രീയുടെ ആവശ്യം. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണെന്ന ജയശ്രീയുടെ വാദം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യം രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതിനുശേഷമാണ് ജയശ്രീ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടിയതെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.