പിണറായി സര്ക്കാര് കെയര്ടേക്കര് സര്ക്കാരായി മാറി: തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന്
എല് ഡി എഫിന് ജനകീയ കോടതി നല്കിയ ശിക്ഷയാണ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
കോട്ടയം | തദ്ദേശ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതോടെ പിണറായി വിജയന് സര്ക്കാര് കെയര്ടേക്കര് സര്ക്കാരായി മാറിയെന്ന് മുന് ആഭ്യന്തര മ ന്തി തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന്. എല് ഡി എഫിന് ജനകീയ കോടതി നല്കിയ ശിക്ഷയാണ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഡ്രസ്സ് റിഹേഴ്സല് മാത്രമാണിത്. അതിദരിദ്രരില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വാഗ്ദാന ലംഘനങ്ങള് മറച്ച് വച്ച് അവകാശവാദങ്ങള് ഉന്നയിക്കുക യാണെന്നും തിരുവഞ്ചൂര് ആ രോപിച്ചു.
ലോറിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികനായ വിദ്യാര്ഥി മരിച്ചു
മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ വാഹനം അപകടത്തില്പ്പെട്ടു; ആര്ക്കും പരുക്കില്ല
പാരഡി പാട്ടിനെതിരെ പരാതി നല്കിയതില് ബന്ധമില്ലെന്ന് തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമതി
കോഴിക്കോട് നടക്കാവില് നിര്ത്തിയിട്ട കാര് കത്തി നശിച്ചു
പാണ്ടിക്കാട് മദ്യലഹരിയില് കാറോടിച്ച സിവില് പോലീസ് ഓഫീസര് മൂന്ന് വാഹനങ്ങളില് ഇടിച്ചതായി പരാതി; കസ്റ്റഡിയില്
