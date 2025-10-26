Connect with us

National

തീവ്ര വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിനുള്ള ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രഖ്യാപനം നാളെ

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് രാജ്യവ്യാപക എസ് ഐ ആര്‍ തുടങ്ങാനാണ് സാധ്യത

Published

Oct 26, 2025 7:28 pm |

Last Updated

Oct 26, 2025 7:28 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | രാജ്യവ്യാപകമായി തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിനുള്ള (എസ് ഐ ആര്‍) ഷെഡ്യൂള്‍ നാളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും. വൈകിട്ട് നാലേ കാലിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടക്കും.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് രാജ്യവ്യാപക എസ് ഐ ആര്‍ തുടങ്ങാനാണ് സാധ്യത. തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇത് നീട്ടി വച്ചേക്കുമെന്ന സുചന നേരത്തെ കമ്മീഷന്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. കേരളത്തില്‍ തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാല്‍ എസ് ഐ ആര്‍ നീട്ടണം എന്ന നിര്‍ദ്ദേശം നിയമസഭയും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ വിളിച്ച യോഗത്തില്‍ കേരളത്തിലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബീഹാറിലെ എസ് ഐ ആറിനെതിരായ കേസ് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ തുടരുമ്പോഴാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ രാജ്യവ്യാപക എസ് ഐ ആറിനുള്ള നടപടി തുടങ്ങുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചില്‍; അടിമാലി ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്‌കൂളിന് അവധി

National

തീവ്ര വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിനുള്ള ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രഖ്യാപനം നാളെ

National

ഇന്ത്യ-ചൈന വിമാന സര്‍വീസ് നാലുവര്‍ഷത്തിന് ശേഷം പുനരാരംഭിച്ചു

Kerala

മീന്‍വണ്ടിക്കടിയില്‍ പെട്ട് യുവതി തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനൊപ്പം വേദിപങ്കിട്ട് പാലക്കാട് നഗരസഭ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍; പ്രമീള ശശിധരനെ തള്ളി ബി ജെ പി

National

ഇൽമ്–ലൈറ്റ് ആർട്ട് ഫയർ–25: ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച വിജയം 

Kerala

കോടികളുടെ സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി മറിച്ചുവിറ്റെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ പരാതി