Kerala
നബിസ്മരണ മാനവികതയിലൂന്നി ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഊർജം; നബിദിനാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
തുല്യതയുടെയും മൈത്രിയുടെയും ആദർശ ചിന്തകളാണ് മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)യുടെ സന്ദേശങ്ങളുടെ കാതൽ
തിരുവനന്തപുരം | പ്രവാചകരുടെ 1500ാം ജന്മദിനത്തിൽ നബിദിനാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഉന്നതമായ മാനവികതയിലൂന്നിക്കൊണ്ട് സന്തോഷപൂർണമായ സാമൂഹികജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഊർജം നബിസ്മരണ പകർന്നുനൽകുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
തുല്യതയുടെയും മൈത്രിയുടെയും ആദർശ ചിന്തകളാണ് മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)യുടെ സന്ദേശങ്ങളുടെ കാതൽ. ഈ ലോകത്തെ കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കാനും ഏവർക്കും നിറവോടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഇടമാക്കി തീർക്കാനും നമുക്കൊരുമിച്ചു പ്രയത്നിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നബിദിനാശംസകൾ- മുഖമന്ത്രി ആശംസിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kasargod
ഹൃദയാഘാതം; മലയാളി ജവാന് മരിച്ചു
National
ശശികല ഉള്പ്പെടെ പുറത്താക്കിയവരെ 10 ദിവസത്തിനകം തിരിച്ചെടുക്കണം; പളനിസ്വാമിയ്ക്ക് മുന്നില് സമയപരിധി വച്ച് സെങ്കോട്ടയ്യന്
National
കര്ണാടകയില് മലയാളി യുവാവിനെ ഹണി ട്രാപ്പില് കുടുക്കാന് ശ്രമം; യുവതി ഉള്പ്പെടെ ആറംഗ സംഘം പിടിയില്
Kerala
വിയർപ്പ് വറ്റും മുമ്പേ കൂലി കൊടുക്കണമെന്ന പ്രവാചക വചനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഉയർത്തിക്കാട്ടി; ആശംസാ സന്ദേശത്തിൽ എം എ ബേബി
National
34 പേര് മനുഷ്യ ബോംബായി പൊട്ടിത്തെറിക്കും; മുംബൈയില് ചാവേറാക്രമണ ഭീഷണി
Kerala
നബിസ്മരണ മാനവികതയിലൂന്നി ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഊർജം; നബിദിനാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Malappuram