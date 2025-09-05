Connect with us

Kerala

നബിസ്മരണ മാനവികതയിലൂന്നി ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഊർജം; നബിദിനാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തുല്യതയുടെയും മൈത്രിയുടെയും ആദർശ ചിന്തകളാണ് മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)യുടെ സന്ദേശങ്ങളുടെ കാതൽ

Sep 05, 2025 2:57 pm

Sep 05, 2025 2:57 pm

തിരുവനന്തപുരം | പ്രവാചകരുടെ 1500ാം ജന്മദിനത്തിൽ നബിദിനാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.  ഉന്നതമായ മാനവികതയിലൂന്നിക്കൊണ്ട് സന്തോഷപൂർണമായ സാമൂഹികജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഊർജം നബിസ്മരണ പകർന്നുനൽകുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

തുല്യതയുടെയും മൈത്രിയുടെയും ആദർശ ചിന്തകളാണ് മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)യുടെ സന്ദേശങ്ങളുടെ കാതൽ. ഈ ലോകത്തെ കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കാനും ഏവർക്കും നിറവോടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഇടമാക്കി തീർക്കാനും നമുക്കൊരുമിച്ചു പ്രയത്നിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നബിദിനാശംസകൾ- മുഖമന്ത്രി ആശംസിച്ചു.

