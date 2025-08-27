Kerala
പീഡനക്കേസില് റാപ്പര് വേടന് മുന്കൂര് ജാമ്യം
ഉപാധികളോടെയാണ് കോടതി വേടന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്
കൊച്ചി | ലൈംഗിക പീഡനകേസില് റാപ്പര് വേടന് മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി. ഉപാധികളോടെയാണ് കോടതി വേടന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.സെപ്റ്റംബര് ഒന്പതിന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനു മുന്നില് ഹാജരാകണമെന്നും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാല് ജാമ്യത്തില് വിട്ടയക്കണമെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചു.
യുവ ഡോക്ടറുടെ പരാതിയില് തൃക്കാക്കര പോലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത ബലാത്സംഗ കേസിലാണ് വേടന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസെടുത്തതു മുതല് ഒളിവിലായിരുന്നു വേടന്. ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുളള ബന്ധമാണുണ്ടായതെന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള് ഉണ്ടായപ്പോള് ആ ബന്ധത്തെ പീഡനമെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വേടന് കോടതിയില് വാദിച്ചത്
