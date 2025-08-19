Kerala
ബലാത്സംഗക്കേസ്; റാപ്പര് വേടന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
വേടനെതിരായ തെളിവുകള് ഹാജരാക്കാന് പരാതിക്കാരിയോട് ഇന്നലെ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
കൊച്ചി| ബലാത്സംഗക്കേസില് പ്രതിയായ ഹിരണ്ദാസ് മുരളിയെന്ന റാപ്പര് വേടന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യന് തോമസ് അധ്യക്ഷനായ സിംഗിള് ബെഞ്ചാണ് ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നത്. മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയില് സിംഗിള് ബെഞ്ച് പരാതിക്കാരിയുടെയും വേടന്റെയും വാദം കേള്ക്കും. വേടനെതിരായ തെളിവുകള് ഹാജരാക്കാന് പരാതിക്കാരിയോട് ഇന്നലെ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്ത്ത് പോലീസും നിലപാട് അറിയിക്കും.
വേടന് സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നാണ് പരാതിക്കാരി ഉന്നയിക്കുന്നത്. വേടനെതിരെ രണ്ട് പരാതികള് കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നിര്ബന്ധപൂര്വ്വം ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നും പരാതിക്കാരി ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു യുവതിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. മറിച്ചുള്ള ആരോപണം തെറ്റാണെന്നും മറ്റു പരാതികള് ഉണ്ടെന്ന വാദം നിയമത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണെന്നും വേടന് വാദിച്ചു.