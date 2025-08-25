Kerala
ബലാത്സംഗ കേസ്: റാപ്പര് വേടന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും
വേടന് ഒളിവിലാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
കൊച്ചി| ബലാത്സംഗ കേസില് റാപ്പര് വേടന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ ഹരജി പരിഗണിച്ചപ്പോള് തിങ്കളാഴ്ച വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് പോലീസിന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. വേടന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്ക്കാന് കൂടുതല് രേഖകള് ഹാജരാക്കാന് പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷക കൂടുതല് സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് കേസ് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത്.
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി ശാരീരിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ട ശേഷം വിവാഹത്തില് നിന്ന് വേടന് പിന്മാറിയെന്ന വാദം പരാതിക്കാരി കോടതിയില് പറഞ്ഞിരുന്നു. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി എന്നതു കൊണ്ടു മാത്രം അതില് ക്രിമിനല് കുറ്റകൃത്യം നിലനില്ക്കില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വേടന് ഒളിവിലാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
