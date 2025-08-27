Connect with us

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; വ്യാജ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് കേസില്‍ ഹാജരാകാന്‍ നോട്ടീസ്

ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ശനിയാഴ്ച ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിന് നോട്ടീസ് നല്‍കി.

Published

Aug 27, 2025 9:23 am |

Last Updated

Aug 27, 2025 9:23 am

തിരുവനന്തപുരം |  രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എക്ക് എതിരെ വീണ്ടും കുരുക്ക് മുറുകുന്നു. വ്യാജ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് കേസില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ശനിയാഴ്ച ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിന് നോട്ടീസ് നല്‍കി.യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി വ്യാജ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നതാണ് കേസ്. സംഭവത്തില്‍ തിരുവനന്തുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. മ്യൂസിയം പോലീസ് രാഹുലിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ രാഹുലിനെതിരെ തെളിവ് കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

രാഹുലുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ചിലരെ അന്ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതികളുടെ ഫോണ്‍ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി അയക്കുകയും ചെയ്തു. കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയുടെ ഫോണിലുള്ള ശബ്ദ സന്ദേശത്തില്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമര്‍ശം അടങ്ങിയത് വീണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്.

സ്ത്രീകളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെത്തുടര്‍ന്ന് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവി രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നും പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും സസ്‌പെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വ്യാജതിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് കേസ് വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് തകര്‍ന്ന് വീണ് രണ്ട് മരണം; ഒന്‍പത് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; വ്യാജ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് കേസില്‍ ഹാജരാകാന്‍ നോട്ടീസ്

Kerala

പെറ്റി കേസുകളില്‍ ഈടാക്കിയ പിഴത്തുകയില്‍ നിന്നും ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയെടുത്തു; വനിതാ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; ഒന്‍പത് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

National

അമേരിക്കയുടെ അധിക തീരുവ ഇന്നു മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍; ട്രംപിന്റെ ഫോണ്‍ എടുക്കാതെ മോദി

Kerala

തൃശ്ശൂരില്‍ ട്രെയിനില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വീണ് വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു

From the print

കേരള മുസ്്‌ലിം ജമാഅത്ത് സെൻട്രൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഇന്ന്