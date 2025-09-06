Connect with us

പുലിക്കളി: തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷം തൃശൂർ താലൂക്കിൽ അവധി

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി

Sep 06, 2025

Sep 06, 2025
തൃശൂർ | ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുലിക്കളി നടക്കുന്നതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ച തൃശൂർ താലൂക്കിൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. താലൂക്ക് പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം അവധി അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു.
