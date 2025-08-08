Connect with us

Kerala

ഹോണടിച്ചത് പ്രകോപനം; സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികന്‍ ബസിന്റെ ചില്ല് തകര്‍ത്തു

.ഹെല്‍മറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബസിന്റെ ചില്ല് അടിച്ച് തകര്‍ക്കുകയായിരുന്നു

Published

Aug 08, 2025 5:16 pm |

Last Updated

Aug 08, 2025 5:16 pm

മലപ്പുറം |  മലപ്പുറം ഐക്കരപടിയില്‍ സ്വകാര്യ ബസിന്റെ ചില്ല് തകര്‍ത്ത് സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികന്‍.ഹെല്‍മറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബസിന്റെ ചില്ല് അടിച്ച് തകര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി ഷംനാദാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ബസിലെ സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ബസിന് മുന്നിലായി ഷംനാദ് സ്‌കൂട്ടറില്‍ പോവുകയായിരുന്നു. ഇത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. ഇതിനിടെ ബസ് ഡ്രൈവര്‍ ഹോണ്‍ മുഴക്കി. തുടര്‍ന്ന് പ്രകോപിതനായ ഷംനാദ് ബസിന് മുന്നില്‍ സ്‌കൂട്ടര്‍ നിര്‍ത്തി ഇറങ്ങിവന്ന് ഡ്രൈവറോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ശേഷം ഹെല്‍മറ്റുകൊണ്ട് സൈഡിലെ ചില്ല് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബസ് ജീവനക്കാര്‍ പറഞ്ഞു

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഷവര്‍മ വില്‍പന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പരിശോധന കര്‍ശനമാക്കി; 60 കിലോ പഴകിയ മാംസം പിടിച്ചെടുത്തു

National

ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ നല്‍കിയാല്‍ മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായത് വോട്ട് മോഷണത്തിലൂടെയാണെന്ന് തെളിയിക്കാം; വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Kerala

മാതാവിനെ കാല്‍മുട്ടുകൊണ്ട് നെറ്റിയില്‍ ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ട്രെയിന്‍ യാത്രക്കിടെ അബോധാവസ്ഥയിലായ കുട്ടി മരിച്ചു

International

ട്രംപുമായി എങ്ങനെ ഇടപെടാം; മോദിക്ക് രഹസ്യ ഉപദേശം നൽകുമെന്ന് നെതന്യാഹു

Kerala

പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ വയോധികന്‍ വാഹനം ഇടിച്ച് മരിച്ച സംഭവം; ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി പിടിയില്‍

Kerala

അല്‍മൗലിദുല്‍ അക്ബര്‍: പ്രാസ്ഥാനിക സംഗമം ഞായറാഴ്ച