വടകരയില് വൈദ്യുതി ലൈന് വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് പൊട്ടി വീണു; ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു
വടകര തോടന്നൂരില് ആശാരികണ്ടി ഉഷ (53) ആണ് മരിച്ചത്.
കോഴിക്കോട്|കോഴിക്കോട് വടകരയില് വൈദ്യുതി ലൈന് വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് പൊട്ടി വീണു ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. വടകര തോടന്നൂരില് ആശാരികണ്ടി ഉഷ (53) ആണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ മുറ്റമടിക്കുമ്പോള് വൈദ്യുതി ലൈനിനോടൊപ്പം പൊട്ടിവീണ മരകൊമ്പില് നിന്നാണ് ഷോക്കേറ്റത്. ഉഷയെ വടകര ജില്ല ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു.
തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിലെ മരം വൈദ്യുതി ലൈനില് വീണ് വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം വടകര ജില്ല ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
