പൊന്നാനി മൗലിദ് സമാപിച്ചു
പൊന്നാനി | ‘തിരുവസന്തം 1500’ എന്ന പ്രമേയത്തില് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച മീലാദ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം (എസ്.വൈ.എസ്) മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ജില്ലാ എസ്.വൈ.എസ് കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊന്നാനി വലിയ ജുമുഅത്ത് പള്ളിയില് പൊന്നാനി മൗലിദ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് റഈസുൽ ഉലമ ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇതോടെ ജില്ലയിലെ മീലാദ് പരിപാടികള്ക്ക് തുടക്കമായി.
വൈകുന്നേരം പൊന്നാനി ടൗണിൽ നടന്ന സ്വലാത്ത് ജാഥക്ക് ശേഷം സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ഹാജി കാസിം കോയ പതാക ഉയർത്തി. മഖ്ദൂം മഖാമിൽ നടന്ന സമൂഹ സിയാറത്തിന് സയ്യിദ് ജലാലുദ്ധീൻ ജീലാനി വൈലത്തൂർ നേതൃത്വം നൽകി.
യൂണിറ്റ്, സര്ക്കിള്, സോണ് തലങ്ങളില് പ്രവാചക പ്രകീര്ത്തന സദസ്സുകള്, സൗഹൃദ സംഗമങ്ങള്, സ്നേഹ ഭാഷണങ്ങള്, സന്ദേശയാത്രകള് തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളാണ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുക.
പൊന്നാനി വലിയ ജുമുഅത്തുപള്ളിയില് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ശൈഖ് സൈനുദ്ദീന് മഖ്ദൂം (റ) രചിച്ച നബി കീര്ത്തന കാവ്യമായ മന്ഖൂസ് മൗലിദ് ആണ് പാരായണം ചെയ്തത്. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തില് പൊന്നാനിയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും പടര്ന്നു പിടിച്ച സാംക്രമിക രോഗങ്ങളില് നിന്നും രക്ഷനേടാനായി മഖ്ദൂം കബീര് മന്ഖൂസ് മൗലിദ് രചിക്കുകയും പ്രദേശവാസികളോട് സ്ഥിരമായി അവ പാരായണം ചെയ്ത് രോഗശമനത്തിനായി പ്രാര്ത്ഥിക്കാന് നിര്ദ്ധേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊന്നാനിയിലെ വീടുകള്, കടകള്, മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള് എന്നിവയിലെല്ലാം മന്ഖൂസ് മൗലിദ് വര്ഷം തോറും പാരായണം ചെയ്തു വരുന്നു. വരുംകാലങ്ങളിലും കേരളത്തിലുടനീളം ഈ പാരമ്പര്യം തനിമയോടെ നിലനിര്ത്തുക എന്ന ദൗത്യമാണ് എസ് വൈ എസ് നിര്വഹിക്കുന്നത്.
പൊന്നാനി മൗലിദിന്റെ ഭാഗമായി ബോട്ട് മൗലിദ്, പീടികമൗലിദ്, പഴമക്കാരുടെ മൗലിദ്, വീട്ടു മൗലിദ്, പ്രാസ്ഥാനിക സംഗമം, വളണ്ടിയര് സ്നേഹ സംഗമം, നാടുണര്ത്തല്, സ്വലാത്ത് ജാഥ എന്നിവ നടന്നു. നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികള് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
എസ് വൈ എസ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ജില്ല പ്രസിഡണ്ട് അബ്ദുല് മജീദ് അഹ്സനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മഖ്ദൂം എം. പി മുത്തുക്കോയ തങ്ങള്, സയ്യിദ് സീതിക്കോയ തങ്ങള്, സയ്യിദ് ഹബീബ് തുറാബ് തങ്ങള്, സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷവാറ അംഗം ഇ അബ്ദുല്ല അഹ്സനി ചെങ്ങാനി,ജഅഫർ അസ്ഹരി കൈപ്പമംഗലം, അശ്റഫ് ഹാജി, എസ്.ഐ.കെ തങ്ങള് മൂതൂര്, അബ്ദുള്ള ബാഖവി ഇയ്യാട്, യൂസഫ് ബാഖവി മാറഞ്ചേരി, അശ്റഫ് ബാഖവി അയിരൂര്, റസാഖ് ഫൈസി മാണൂര്, ഹൈദര് മുസ്ലിയാര്, ഹംസ സഖാഫി, മുനീര് പാഴൂര്,ശിഹാബുദ്ധീന് സഖാഫി പെരുമുക്ക്, എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജഅഫർ ഷാമിൽ ഇർഫാനി, ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിടി മുഹമ്മദ് അഫ്ളൽ എന്നിവര് സംബന്ധിച്ചു.
പൊന്നാനി മുദരിസ് സയ്യിദ് ഹബീബ് തുറാബ് സഖാഫി സമാപന പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.