Connect with us

Kerala

അവേലത്ത് തങ്ങൾ അവാർഡ് കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർക്ക്

തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന അവേലത്ത് ഉറൂസ് സമാപന ചടങ്ങിൽ കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർക്ക് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും.

Published

Oct 26, 2025 10:23 pm |

Last Updated

Oct 26, 2025 10:23 pm

കോഴിക്കോട് | മർകസ് പ്രസിഡൻ്റും സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംഘടനകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സാരഥിയായിരുന്ന അവേലത്ത് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹ്ദൽ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ അവേലത്ത് തങ്ങൾ അവാർഡ് കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കട്ടിപ്പാറക്ക്. സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിലെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡ്.

സയ്യിദലി ബാഫഖി തങ്ങൾ, ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ. കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, കുമ്പോൽ തങ്ങൾ, കോട്ടൂർ കുഞ്ഞമ്മു മുസ്ലിയാർ, കാന്തപുരം എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, കോടമ്പുഴ ബാവ മുസ്ലിയാർ, പ്രൊഫ. എ കെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് തുടങ്ങിയവർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അവേലത്ത് തങ്ങൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന അവേലത്ത് ഉറൂസ് സമാപന ചടങ്ങിൽ കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർക്ക് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Malappuram

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അസംബ്ലി പ്രൗഢമായി 

Kuwait

കുവൈത്തിൽ കുടിയേറ്റ നിയമം കർശനമാക്കുന്നു; ഈ വർഷം പ്രവാസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ട് ശതമാനം കുറവുണ്ടാകും

International

പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ത്യയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന് കോട്ടം വരുത്തില്ല: യു എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി

Kerala

അവേലത്ത് തങ്ങൾ അവാർഡ് കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർക്ക്

International

യു എസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വിദേശികളെ മുഖം തിരിച്ചറിയൽ ഡേറ്റാബേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും; പുതിയ നിയമം ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ

Education

സീറത്തുനബി അക്കാദമിക് കോണ്‍ഫറന്‍സ് സംഘടിപ്പിച്ചു

Education

സാദാത്ത് സംഗമം അടുത്ത മാസം മൂന്നിന് മഅദിന്‍ ക്യാമ്പസില്‍