Kannur
പയ്യാവൂരിൽ ലോറി നിയന്ത്രണംവിട്ട് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു
11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു
കണ്ണൂർ | പയ്യാവൂരിൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ കയറ്റിവന്ന ലോറി നിയന്ത്രണംവിട്ട് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് പയ്യാവൂർ മുത്താറിക്കുളത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. മരിച്ചവരും പരിക്കേറ്റവരും ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ്. മരിച്ചവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
കോൺക്രീറ്റ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് തൊഴിലാളികളുമായി മടങ്ങുകയായിരുന്ന മിനി ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇറക്കം ഇറങ്ങിവരുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണംവിട്ട ലോറി വൈദ്യുതപോസ്റ്റിലിടിച്ച് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു.
മരിച്ച രണ്ടുപേരും ലോറിയുടെ അടിയിൽപ്പെട്ടാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
തായ്വാനില് വന് ഭൂചലനം; 7.0 തീവ്രത
Kerala
വാക്ക് തര്ക്കം; മുട്ടം മെട്രോ സ്റ്റേഷനില് വെച്ച് ഭാര്യയെ കുത്തിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ച് യുവാവ്
Kerala
മറ്റത്തൂരില് ബിജെപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി; പത്ത് വാര്ഡ് മെംബര്മാരേയും കോണ്ഗ്രസ് പുറത്താക്കി
Kerala
'ബംഗളുരു ബുള്ഡോസര് രാജ്: കര്ണാടക സര്ക്കാര് നടപടി മനുഷ്യര്ക്കെതിരെയുള്ള കടന്ന് കയറ്റം'
Kerala
ടി വി കാണുന്നതിനിടെ വഴക്ക്; വീട്ടില് നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയ ആറു വയസുകാരനെ കാണാതായി
Kerala
പതിനൊന്നുകാരിയെ വീട്ടില് കയറി ആക്രമിച്ച് പരുക്കേല്പ്പിച്ച കേസ്; പ്രതിക്ക് 13 വര്ഷം കഠിന തടവും പിഴയും
Kerala