Kerala
നിര്ബന്ധിത ഗര്ഭഛിദ്രത്തിന് കേസെടുക്കണം; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പോലീസില് പരാതി
എംഎല്എ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നതിനാല് തെളിവുകള് നശിപ്പിക്കപ്പെടാനും, പരാതിക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്
കൊച്ചി | രാജിക്ക് പിറകെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ അഭിഭാഷകന് എറണാകുളം സെന്ട്രല് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് പരാതി നല്കി. നിര്ബന്ധിത ഗര്ഭഛിദ്രത്തിന് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കേസെടുക്കുണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകനായ ഷിന്റോ സെബാസ്റ്റ്യനാണ് പരാതി നല്കിയത്. ഇതിനോടകം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പുറത്തുവന്ന ഫോണ് സംഭാഷണങ്ങള് അടക്കം കേസെടുക്കാന് പര്യാപ്തമാണെന്ന് പരാതിയില് പറയുന്നു
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഗുരുതര വകുപ്പുകള് ചുമത്തേണ്ട കുറ്റകൃത്യമാണ് നടന്നത്. പുറത്തു വന്ന ഫോണ് സംഭാഷണങ്ങളില് നിന്നും ഇതു വ്യക്തമാണ്. ആരോപണ വിധേയനായ വ്യക്തി ജനപ്രതിനിധിയും, രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ളയാളുമാണ്. എംഎല്എ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നതിനാല് തെളിവുകള് നശിപ്പിക്കപ്പെടാനും, പരാതിക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല് എത്രയും വേഗം എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കണമെന്ന് പരാതിയില് പറയുന്നു
തനിക്കെതിരെ ആരും പരാതി നല്കിയിട്ടില്ലെന്നും ആരെങ്കിലും പരാതി നല്കിയാല് നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് പറഞ്ഞിരുന്നു.അതേസമയം രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഗര്ഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിര്ബന്ധിക്കുന്നതിന്റെയും, മറ്റു വാട്സ് ആപ്പ്, ടെലഗ്രാം ചാറ്റുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു.