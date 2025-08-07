Kerala
പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ബി നിലവറ തുറക്കൽ; ചർച്ച വീണ്ടും തുടങ്ങി
ഐതിഹ്യങ്ങളേറെ
തിരുവനന്തപുരം | ഏറെ പ്രമാദമായേക്കാവുന്ന പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ബി നിലവറ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും തുടങ്ങി. ഭരണസമിതി, ഉപദേശക സമിതി സംയുക്ത യോഗത്തിലാണ് നിലവറ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളുണ്ടായത്.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിനിധിയാണ് ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. എന്നാൽ യോഗത്തിൽ തന്ത്രി പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇവരുടെ അഭിപ്രായം തേടി മാത്രമാകും തുടർനീക്കം. ബി നിലവറ തുറക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഭരണസമിതിയോട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ നേരത്തേ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. വിശ്വാസപരമായി നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ തിടുക്കപ്പെട്ടുള്ള നീക്കമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സൂചന.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ബി നിലവറ തുറക്കൽ; ചർച്ച വീണ്ടും തുടങ്ങി
Education
സഅദിയ്യ ലോ കോളജ്: 13ന് അഡ്മിഷന് ആരംഭിക്കും
National
വിട്ടുവീഴ്ചക്കില്ല; പ്രതികാരച്ചുങ്കത്തിൽ ട്രംപിന് മറുപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി
Kerala
അട്ടപ്പാടിയിൽ ചന്ദന വേട്ട; ഏഴംഗ മോഷണ സംഘം പിടിയിൽ
Kerala
അച്ചടി വായനയുടെ രുചി ഡിജിറ്റല് വായന നല്കുന്നില്ല: ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്
Kerala
തിരോധാനക്കേസ്: സെബാസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ
Kerala