Connect with us

National

പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പദ്ധതിയില്ല: കേന്ദ്രം

ഭരണഘടനയുടെ 246(3) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മൃഗസംരക്ഷണം സംസ്ഥാന വിഷയമാണെന്നും അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾക്കാണ് അധികാരമെന്നും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി

Published

Aug 12, 2025 4:29 pm |

Last Updated

Aug 12, 2025 4:45 pm

ന്യൂഡൽഹി | പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിലവിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് പദ്ധതിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസന സഹമന്ത്രി എസ് പി സിങ് ബഘേൽ പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചു. ഭരണഘടനയുടെ 246(3) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മൃഗസംരക്ഷണം സംസ്ഥാന വിഷയമാണെന്നും അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾക്കാണ് അധികാരമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബി ജെ പി നേതാവും മുൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ത്രിവേന്ദ്ര സിങ് റാവത്ത് ലോക്‌സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണം, പരിപാലനം എന്നിവയ്ക്കായി കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി സഭയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. 2014 ഡിസംബർ മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ നടപ്പാക്കിവരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2024-ൽ രാജ്യത്തെ 239.30 ദശലക്ഷം ടൺ പാൽ ഉത്പാദനത്തിൽ 53.12 ശതമാനവും പശുവിൻ പാലാണെന്നും 43.62 ശതമാനം എരുമപ്പാലാണെന്നും ബഘേൽ പാർലമെന്റിനെ അറിയിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ട്രാക്ക് നവീകരണം; കേരളത്തിലേക്കടക്കമുള്ള ചില ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി

National

പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പദ്ധതിയില്ല: കേന്ദ്രം

National

'മിന്താ ദേവി, 124 നോട്ട് ഔട്ട്'; പാർലിമെന്റ് പരിസരത്ത് വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം

Kerala

പന്നിക്കെണിയില്‍ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ച കേസ്; രണ്ട് പേര്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍

National

കര്‍ണാടകയില്‍ കാട്ടാനക്കൊപ്പം സെല്‍ഫി എടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച സഞ്ചാരിക്ക് 25,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി

Kerala

വടകരയില്‍ റോഡരികില്‍ മെത്തഫിറ്റമിന്‍; ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ പൊതി എറിഞ്ഞ് ഫോണില്‍ ഫോട്ടോ എടുത്തു പോയതായി നാട്ടുകാര്‍

Kerala

എം വി ഗോവിന്ദന്‍ ഗോവിന്ദച്ചാമിയെ പോലെ പെരുമാറരുത്; എം വി ഗോവിന്ദനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി സീറോ മലബാര്‍ കത്തോലിക്കാ സഭ