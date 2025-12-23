Kerala
ആലപ്പുഴയില് പക്ഷിപ്പനി; ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ താറാവുകള് ചത്തു
നെടുമുടി, ചെറുതന, കരുവാറ്റ, കാര്ത്തികപ്പള്ളി, അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക്, പുന്നപ്ര തെക്ക്, തകഴി അടക്കമുള്ളയിടങ്ങളിലാണ് താറാവുകള് ചത്തത്.
ആലപ്പുഴ| ആലപ്പുഴയില് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടനാട്ടിലെ ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിലായി ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ താറാവുകള് ചത്തു. പക്ഷിപ്പനി കാരണമാണ് താറാവുകള് ചത്തതാണെന്നാണ് സ്ഥിരീകരണം. ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രാലയം സര്ക്കാരിനെ അറിയിച്ചു.
നെടുമുടി, ചെറുതന, കരുവാറ്റ, കാര്ത്തികപ്പള്ളി, അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക്, പുന്നപ്ര തെക്ക്, തകഴി അടക്കമുള്ളയിടങ്ങളിലാണ് താറാവുകള് ചത്തത്. താറാവുകള് പക്ഷിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് തിരുവല്ലയിലെ ലാബില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് ഫലം പോസിറ്റിവായി. പിന്നാലെ ഭോപ്പാലിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു. അവിടെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി അനിമല് ഡിസീസ് ലബോറട്ടറിയില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലും ഫലം പോസിറ്റീവായി. തുടര്ന്നാണ് ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രാലയം സര്ക്കാരിനെ അറിയിച്ചത്.