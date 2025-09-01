International
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് ഭൂചലനത്തില് ഒമ്പത് മരണം; 15 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം പാകിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യയില് ഡല്ഹിയിലുമുണ്ടായി.
കാബൂള്|അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് റിക്ടര് സ്കെയിലില് ആറ് തീവ്രതരേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം. ഭൂചലനത്തില് ഒമ്പത് പേര് മരിച്ചു. 15 പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ 12.57ഓടെയാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. 160 കിലോ മീറ്റര് ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം പാകിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യയില് ഡല്ഹിയിലുമുണ്ടായി. 20 മിനിറ്റിനുശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് വീണ്ടും ഭൂചലനമുണ്ടായതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
നേരത്തെ ഹിമാചല് പ്രദേശിലെ ചമ്പ ജില്ലയില് നേരിയ ഭൂചലനമുണ്ടായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച പുലര്ച്ചെയാണ് രണ്ട് ഭൂചലനമുണ്ടായത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു; എ ഗ്രൂപ്പ്
National
പൊതു സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കാത്ത വാഹനങ്ങള്ക്ക് നികുതി ഈടാക്കരുത്: സുപ്രീം കോടതി
Kerala
താമരശ്ശേരി ചുരത്തില് ലോറി കുടുങ്ങി; എട്ടാം വളവില് ഭാഗികമായി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു
Kerala
വിമാനത്തിനുള്ളില്വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാന് ശ്രമിച്ചെന്ന കേസ്; കുറ്റപത്രത്തിന് അനുമതി നല്കാതെ കേന്ദ്രം
National
ബിഹാറിലെ കരട് വോട്ടര്പട്ടിക; ഹരജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
International
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് ഭൂചലനത്തില് ഒമ്പത് മരണം; 15 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala