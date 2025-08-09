പുതിയ പാട്ടുമായി എത്തി; സംഘഗാനത്തിൽ ഒന്നാമതായി മിൻഹാജും സംഘവും | SSF KERALA SAHITYOTSAV '25

Latest
Educational News
മഅദിന് അക്കാദമിയില് സൗജന്യ പി എസ് സി പരിശീലനം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
Kerala
ചിറ്റൂര് പുഴയിലെ ഷണ്മുഖം കോസ് വേയുടെ ഓവില് കുടുങ്ങി വിദ്യാര്ഥി മരിച്ചു; കാണാതായ ആള്ക്കായി തിരച്ചില്
Kerala
വോട്ട് ക്രമക്കേട്: സുരേഷ്ഗോപിയും കുടുംബവും വോട്ട് ചെയ്യാന് മാത്രം തൃശൂരില് താമസിച്ചു; ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്
Kerala
ഇ സന്തോഷ് കുമാറിനും സലിന് മാങ്കുഴിയ്ക്കും മലയാറ്റൂര് പുരസ്കാരം
Kerala
കോഴിക്കോട് തടമ്പാട്ട്താഴത്ത് വിറ്റ കോഴി ഇറച്ചിയില് പുഴു; കടയുടമ ഒളിവില്
National
രാജ്യത്ത് അംഗീകാരമില്ലാത്ത 334 പാര്ട്ടികളെ ഒഴിവാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്; കേരളത്തില് നിന്ന് ഏഴ് പാര്ട്ടികള്
National