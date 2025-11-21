Connect with us

local body election 2025

നെല്ലിയാളം നഗരസഭാ; നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന്‌ ഗ്രാമവാസികള്‍

അഴുക്കുചാല്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ 2026ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിക്കാനും ഗ്രാമവാസികള്‍ തീരുമാനിച്ചു

Published

Nov 21, 2025 12:14 pm |

Last Updated

Nov 21, 2025 12:14 pm

പന്തല്ലൂര്‍ | നെല്ലിയാളം നഗരസഭാ പരിധിയിലെ പന്തല്ലൂരിനടുത്ത എം ജി ആര്‍ നഗറില്‍ അഴുക്കുചാല്‍ നിര്‍മിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാര്‍ വീടുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ കറുപ്പ് കൊടി കെട്ടി. അഴുക്കുചാല്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ 2026ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിക്കാനും ഗ്രാമവാസികള്‍ തീരുമാനിച്ചു. തീരുമാനം അടങ്ങിയ ഫ്ലക്‌സ് ബോര്‍ഡ് ഗ്രാമത്തില്‍ തൂക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അഴുക്കുചാല്‍ നിര്‍മിക്കണമെന്ന് നീണ്ടകാലമായി ജനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു വരികയാണ്. ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും അധികൃതര്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പച്ചക്കറി വില കുതിക്കുന്നു

International

ഗസ്സയിൽ ഹമാസിന്റെ കൂറ്റൻ തുരങ്കം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇസ്റാഈൽ സേന; നിളം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ

Ongoing News

സഹപാഠികള്‍ 18 മാസത്തോളം നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചു, സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരും അവഗണിച്ചു; നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനി അമായിരയയുടെ ആത്മഹത്യയില്‍ സിബിഎസ്ഇയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

Kerala

അജിത് കുമാറിന്റെ ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് റദ്ദാക്കിയ വിജിലന്‍സ് കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമര്‍ശങ്ങളും നീക്കി

National

ബെംഗളൂരുവില്‍ ക്യാഷ് വാന്‍ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി ഏഴ് കോടി കവര്‍ന്ന കേസ്; അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികളിലേക്കെത്തിയെന്ന് സൂചന

Business

ലുലുവില്‍ സൂപര്‍ ഫ്രൈഡേ സെയില്‍ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും

National

ബംഗ്ലാദേശിൽ 5.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം; കൊൽക്കത്തയിലും വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലും പ്രകമ്പനം