Kerala
മുണ്ടക്കൈ- ചൂരല്മല: വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നതില് തീരുമാനമെടുക്കാതെ വീണ്ടും കേന്ദ്രം
ഹൈക്കോടതിയില് മൂന്നാഴ്ച കൂടി സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു
കൊച്ചി | മുണ്ടക്കൈ- ചൂരല്മല ദുരന്തബാധിതരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നതില് തീരുമാനം വൈകിപ്പിച്ച് വീണ്ടും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാന് മൂന്നാഴ്ച കൂടി സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയില് അറിയിച്ചു. മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വിഷയം വീണ്ടും കോടതി പരിഗണിക്കും
ദുരന്തബാധിതരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളല് സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തില് ഇന്നെങ്കിലും തീരുമാനം അറിയിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡിവിഷന് ബഞ്ച് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല് അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് കൂടുതല് സമയം വേണ്ടിവരുമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് കോടതിയില് അറിയിച്ചു. ദുരന്തം നടന്നിട്ട് ഒരു വര്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തില് ഹരജി പരിഗണിക്കവെ കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നു.
ദുരന്തബാധിതരുടെ വായ്പകള് എഴുതിത്തള്ളിയ കേരള ബേങ്കിനെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് കോടതി നേരത്തേ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.