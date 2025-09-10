Connect with us

Kerala

മുണ്ടക്കൈ- ചൂരല്‍മല: വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നതില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാതെ വീണ്ടും കേന്ദ്രം

ഹൈക്കോടതിയില്‍ മൂന്നാഴ്ച കൂടി സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു

Published

Sep 10, 2025 3:11 pm |

Last Updated

Sep 10, 2025 3:12 pm

കൊച്ചി | മുണ്ടക്കൈ- ചൂരല്‍മല ദുരന്തബാധിതരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നതില്‍  തീരുമാനം വൈകിപ്പിച്ച് വീണ്ടും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാന്‍ മൂന്നാഴ്ച കൂടി സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയില്‍ അറിയിച്ചു. മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വിഷയം വീണ്ടും കോടതി പരിഗണിക്കും

ദുരന്തബാധിതരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളല്‍ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഇന്നെങ്കിലും തീരുമാനം അറിയിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡിവിഷന്‍ ബഞ്ച് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് കൂടുതല്‍ സമയം വേണ്ടിവരുമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ അറിയിച്ചു. ദുരന്തം നടന്നിട്ട് ഒരു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തില്‍ ഹരജി പരിഗണിക്കവെ കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നു.

ദുരന്തബാധിതരുടെ വായ്പകള്‍ എഴുതിത്തള്ളിയ കേരള ബേങ്കിനെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് കോടതി നേരത്തേ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഇൻ ചാർജ് ഭാര്യ പരാമർശം: നദ്‎വിയെ തള്ളി ജിഫ്രി തങ്ങൾ

International

നേപ്പാളില്‍ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ച് സൈന്യം; ജനങ്ങൾ വീടുകളില്‍ തന്നെ കഴിയണമെന്ന് നിര്‍ദേശം

National

അനധികൃത ഇരുമ്പയിര് കടത്ത്; കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്ത ഇ ഡി

Kerala

മുണ്ടക്കൈ- ചൂരല്‍മല: വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നതില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാതെ വീണ്ടും കേന്ദ്രം

Kerala

കസ്റ്റഡി മര്‍ദനം: പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്സ്

Business

ഓണം കഴിഞ്ഞും തുടരുന്ന നിക്ഷാന്‍ 'ഓഫര്‍ മൂഡ്!'

National

ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് ചോര്‍ച്ച; പരിശോധന വേണമെന്ന് മനീഷ് തിവാരി