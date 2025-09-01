International
എസ്സിഒ ഉച്ചകോടിയിൽ അടുപ്പം പങ്കിട്ട് മോദിയും പുടിനും ഷി ജിൻപിങും; കാഴ്ചക്കാരനായി പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്
ബീജിങ് | ചൈനയിലെ ടിയാൻജിനിൽ നടന്ന ഷാങ്ഹായ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ (എസ്സിഒ) ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ എന്നിവർ തമ്മിൽ ഊഷ്മളമായ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.
ടിയാൻജിനിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും മൂന്ന് ശക്തരായ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, മറ്റ് ലോക നേതാക്കൾ അവരെ ദൂരെ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു. ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി മോദി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ വൈറലായിരുന്നു. അതിൽ, പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് ഗൗരവത്തോടെ മോദിയെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ഉച്ചകോടിയിലെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയിലും ഷെരീഫിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ചാണ് മോദി നിന്നത്.
ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പുടിനും ഷിക്കുമൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, ‘ടിയാൻജിനിലെ ആശയവിനിമയങ്ങൾ തുടരുന്നു! എസ്സിഒ ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രസിഡന്റ് പുടിനുമായും പ്രസിഡന്റ് ഷിയുമായും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറുന്നു,’ എന്ന് കുറിച്ചു. റഷ്യൻ നേതാവിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ‘പ്രസിഡന്റ് പുടിനെ കാണുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷകരമാണ്’ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബയുടെ (എൽ.ഇ.ടി) ഉപവിഭാഗമായ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ട് (ടി.ആർ.എഫ്) നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പാകിസ്ഥാനാണെന്നാണ് ഇന്ത്യ ആരോപിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുമായുള്ള സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ വാഷിംഗ്ടണുമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വെടിനിർത്തലിന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് ക്രെഡിറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, പാകിസ്ഥാൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷൻസ് നേരിട്ട് തന്റെ ഇന്ത്യൻ സൈനിക മേധാവിയെ സമീപിച്ച ശേഷമാണ് വെടിനിർത്തൽ ധാരണയായതെന്ന് ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.