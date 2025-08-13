Connect with us

ഒരു കിലോയിലധികം കഞ്ചാവുമായി കെ എസ് ആര്‍ ടി സി കണ്ടക്ടര്‍ പിടിയില്‍

കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഹരിപ്പാട് ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടര്‍ ആണ് ഇയാള്‍.

Aug 13, 2025 11:02 am |

Aug 13, 2025 11:03 am

ആലപ്പുഴ  | കഞ്ചാവുമായി കെ എസ് ആര്‍ ടി സി കണ്ടക്ടര്‍ പിടിയില്‍. മാവേലിക്കര ഭരണിക്കാവ് സ്വദേശി ജിതിന്‍ കൃഷ്ണയാണ് എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇന്നലെ രാത്രി 12.30 യോടെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തില്‍ കഞ്ചാവുമായി പോകുമ്പോള്‍ ആണ് പിടിയിലായത്.

ഇയാളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന 1.286 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു. കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഹരിപ്പാട് ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടര്‍ ആണ് ഇയാള്‍. രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സന്ദീപ് ആലപ്പുഴ എക്സൈസ് സ്പെഷ്യല്‍ സ്‌ക്വാഡിന്റെ പിടിയിലായത്.

 

