Connect with us

Kerala

കാരുണ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി; 124.63 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

75.66 കോടി രൂപ കാരുണ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയ്ക്കും 49.3 കോടി രൂപ കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് പദ്ധതിയ്ക്കുമായാണ് അനുവദിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്.

Published

Sep 02, 2025 4:30 pm |

Last Updated

Sep 02, 2025 4:32 pm

തിരുവനന്തപുരം | കാരുണ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി, കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്ക് 124.63 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. 75.66 കോടി രൂപ കാരുണ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയ്ക്കും 49.3 കോടി രൂപ കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് പദ്ധതിയ്ക്കുമായാണ് അനുവദിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു.

കാരുണ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഹെല്‍ത്ത് ഏജന്‍സിയിലൂടെ തുക സൗജന്യ ചികത്സ നല്‍കിയ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്തതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ് ഹെല്‍ത്ത് ഏജന്‍സിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് പദ്ധതിക്കായി ലോട്ടറി വകുപ്പ് മുഖേനയാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. ഈ തുക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആശുപത്രികള്‍ക്ക് നല്‍കി.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷവും രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സൗജന്യ ചികിത്സ നല്‍കിയതിനുള്ള ആരോഗ്യ മന്ഥന്‍ പുരസ്‌കാരം കേരളത്തിനാണ് ലഭിച്ചത്. അഞ്ചുവര്‍ഷം കൊണ്ട് 25.17 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് ആകെ 7,708 കോടിയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സ നല്‍കി. കാസ്പ് വഴി 24.06 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് 7,163 കോടിയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സയും കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് വഴി 64,075 പേര്‍ക്ക് 544 കോടിയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സയും നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ബില്ലുകളിന്മേല്‍ തീരുമാനം; രാഷ്ട്രപതിക്കും ഗവര്‍ണര്‍ക്കും സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാനാകില്ല: സുപ്രീം കോടതി

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം: സര്‍ക്കാരിന്റേത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗിമ്മിക്ക് മാത്രമെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി

Kerala

ഓണം വാരാഘോഷം: ഗവര്‍ണര്‍ പങ്കെടുക്കും

National

ബെംഗളൂരുവിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചു; മലയാള സിനിമ 'ലോക'യ്‌ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി സംഘടനകള്‍

National

ചെരുപ്പില്‍ കിടന്നിരുന്ന പാമ്പ് കടിച്ചു; സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എന്‍ജിനീയര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

കാരുണ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി; 124.63 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം: ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാതെ വി ഡി സതീശന്‍