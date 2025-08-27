Connect with us

Kerala

സ്‌നാപ് ചാറ്റ് വഴി പരിചയപ്പെട്ട പതിമൂന്ന്കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; കര്‍ണാടക സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

. കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടിയാണ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്.

Published

Aug 27, 2025 12:25 am |

Last Updated

Aug 27, 2025 12:25 am

കോഴിക്കോട്  \ സമൂഹിക മാധ്യമമായ സ്‌നാപ് ചാറ്റിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പതിമൂന്ന്കാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടിയാണ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്. സംഭവത്തില്‍ കര്‍ണാടക സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സഹീര്‍ യൂസഫ് ആണ് കൊയിലാണ്ടി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.

സ്നാപ് ചാറ്റ് വഴി പരിചയപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയെ ഇയാള്‍ പ്രണയം നടിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സൈബര്‍ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെയും നിരവധി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചുമാണ് പോലീസ് പ്രതിയിലേക്കെത്തിയത്.

വടകര ഡിവൈഎസ്പി ഹരിപ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സ്‌നാപ് ചാറ്റ് വഴി പരിചയപ്പെട്ട പതിമൂന്ന്കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; കര്‍ണാടക സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ ലോറിയിടിച്ച് സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രിക മരിച്ചു

Kerala

കത്തി കാണിച്ച് സ്വര്‍ണവും മൊബൈലും കവര്‍ന്നു; സഹോദരങ്ങള്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി; ജഡ്ജി വി ഉദയകുമാറിന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പൊള്ളലേല്‍പ്പിച്ചു; അധ്യാപികക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

പിപി ദിവ്യക്കെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടിയതായി വിജിലന്‍സ്

Kerala

വടകരയില്‍ ബസും കണ്ടെയ്‌നര്‍ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; 16 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്