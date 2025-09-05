Connect with us

ഇതൊരു ക്ലാസ്സ് മുറിയാണോ അതോ ഒരു നാടകവേദിയോ? സംശയിച്ചുപോകും മലപ്പുറം കുറുവ എ യു പി സ്‌കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഷഫീഖ് തുളുവത്ത് എന്ന അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സെടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ. വടിയും ഭീഷണിയുമില്ലാത്ത, ചിരിയും പാട്ടും നിറഞ്ഞ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ വിദ്യാർഥിയുടെയും മനസ്സ് കീഴടക്കുന്നതാണ്. ക്ലാസ്സിലും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ റീലുകളിലും പഠനം പാൽപ്പായസമാക്കുന്ന വിദ്യകളുമായി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ് ഈ അധ്യാപകൻ.

