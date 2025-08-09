Connect with us

National

അമേരിക്കന്‍ ഭീഷണി തള്ളി ഇന്ത്യ റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നു

ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ റഷ്യന്‍ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഡെനിസ് മാന്റുറോവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Published

Aug 09, 2025 9:38 am |

Last Updated

Aug 09, 2025 9:38 am

മോസ്‌കോ | റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന്റെ പേരില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ അമേരിക്ക പ്രതികാരച്ചുങ്കം ചുമത്തിയതിന് പിന്നാലെ റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമാക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ റഷ്യന്‍ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഡെനിസ് മാന്റുറോവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ, തന്ത്രപ്രധാനമായ സഹകരണമാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ പ്രധാനമായും ചര്‍ച്ച ചെയ്തതെന്ന് റഷ്യന്‍ എംബസി അറിയിച്ചു.

ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ലാദിമിര്‍ പുടിനും ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുകയും വ്യാപാരം, സാമ്പത്തികം, നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ മേഖലയിലെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ചു ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അജിത് ഡോവല്‍-ഡെനിസ് മാന്റുറോവ് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. സൈനിക സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിലെ സഹകരണം, വിമാനങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം, രാസ വ്യവസായം, ഇരുമ്പ് ഉരുക്ക് നിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖകളിലെ സഹകരണം എന്നിവ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ചര്‍ച്ചയായി.മാന്റുറോവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം മുമ്പ്, അജിത് ഡോവല്‍ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ പുടിനുമായും റഷ്യന്‍ സുരക്ഷാ കൗണ്‍സില്‍ സെക്രട്ടറി സെര്‍ജി ഷോയിഗുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തി. വിശദമായ ഫലപ്രദമായ ചര്‍ച്ച എന്നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ചു മോദിയുടെ പ്രതികരണം.

യുക്രെയ്‌നിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ പുടിന്‍ പങ്കുവെച്ചു. ഉഭയകക്ഷി അജണ്ടയിലെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്തു. തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രതിബദ്ധത റഷ്യയും ഇന്ത്യയും ആവര്‍ത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു. ഈ വര്‍ഷം അവസാനം നടക്കുന്ന 23-ാമത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ വാര്‍ഷിക ഉച്ചകോടിക്കായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാന്‍ മോദി പുടിനെ ക്ഷണിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

താന്‍ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരായിരുന്നില്ലെന്നും വിവാദത്തില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രിയോട് ക്ഷമപറഞ്ഞതായും ഡോ. ഹാരിസ് ചിറക്കല്‍

Ongoing News

ഊട്ടുപുര റെഡി | SSF KERALA SAHITYOTSAV '25

National

അമേരിക്കന്‍ ഭീഷണി തള്ളി ഇന്ത്യ റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നു

Kerala

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ രണ്ടുവര്‍ഷത്തോളം ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ 58 കാരന് 16 വര്‍ഷം തടവ്

Kerala

വോട്ടര്‍ പട്ടിക പുതുക്കാന്‍ ശനി, ഞായര്‍ അവധികള്‍ ഒഴിവാക്കി

Kerala

ജ്യോത്സ്യന്‍ സന്ദര്‍ശനം; വാര്‍ത്തകള്‍ നിഷേധിച്ച് എം വി ഗോവിന്ദന്‍

Kerala

വിദ്യാര്‍ഥികളെ കയറ്റാതെ തന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ അല്ലാതെ പോകാനാവില്ല; ഹോഗാര്‍ഡിന്റെ സാഹസികതക്ക് കൈയ്യടിച്ച് നാട്