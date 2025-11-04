Connect with us

National

യുപിയില്‍ ദളിത് കര്‍ഷകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം: കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ എംപി

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം.

Published

Nov 04, 2025 11:34 pm |

Last Updated

Nov 04, 2025 11:34 pm

ന്യഡല്‍ഹി |  ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലക്‌നൗവില്‍ ദളിത് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട കര്‍ഷക തൊഴിലാളിയായ യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായി ദളിത് ശോഷണ്‍ മുക്തി മഞ്ച് പ്രസിഡന്റും സിപിഎം ലോകസഭ കക്ഷി നേതാവുമായ കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ എംപി പറഞ്ഞു

കൂലി ചോദിച്ചതിന് ഹോസില പ്രസാദ് എന്ന യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനല്‍കുന്ന തുല്യത, അന്തസ്സ്, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നിവയുടെ നഗ്‌നമായ ലംഘനമാണെന്നും പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ്ഗ അതിക്രമം തടയല്‍ നിയമം ഈ കേസില്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു.സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം.

 

പീഡനത്തിനിരയായ കുടുംബത്തിന് അര്‍ഹമായ നഷ്ടപരിഹാരവും സംരക്ഷണവും പുനരധിവാസവും ഉറപ്പാക്കണം. രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്ന ജാതീയമായ വിവേചനങ്ങളുടെയും സാമൂഹിക ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെയും ദയനീയമായ ചിത്രമാണ് ഈ സംഭവമെന്നും സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതില്‍ യുപിയിലെ ബി ജെ പി ഭരണകൂടം പരാജയപ്പെടുകയാണെന്നും എംപി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ദളിതര്‍ക്ക് എതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആക്രമണം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ആണെന്നും എംപി പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

യുപിയില്‍ ദളിത് കര്‍ഷകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം: കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ എംപി

National

എസ് എസ് എഫ് ദേശീയ സഹിത്യോത്സവ് ഈ മാസം 14 മുതല്‍ ഗുല്‍ബര്‍ഗയില്‍;കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് മുദ്നക്കൂട് ചിന്നസ്വാമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

National

മാലദ്വീപില്‍ നിന്നും സ്വദേശത്തേക്ക് പണം അയക്കുന്നതിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിബന്ധനകളില്‍ ഇളവ് വരുത്തുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബേങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

Kerala

കേരളത്തിന് എസ്എസ്‌കെ ഫണ്ടിനത്തില്‍ ആദ്യ ഗഡു കൈമാറി കേന്ദ്രം; നല്‍കിയത് 92.41 കോടി രൂപ

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മലയാളികള്‍ താമസിക്കുന്ന ജലീബ് അല്‍ ശുവൈഖ് പ്രദേശത്തെ 67 കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിച്ചുമാറ്റും

Kerala

നോ ക്യാപ് ഇറ്റ്‌സ് ടുമോറോ: സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് ഗാല രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു

Kerala

അഗത്തി ഉസ്താദ്; സെമിനാറും പുസ്തക പ്രകാശനവും നടന്നു