Kerala
പത്തനംതിട്ടയില് ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊന്ന ശേഷം ഭര്ത്താവ് ജീവനൊടുക്കി
കുടുംബ വഴക്കാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
പത്തനംതിട്ട|പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി ചേര്ത്തോട് ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊന്ന ശേഷം ഭര്ത്താവ് ജീവനൊടുക്കി. സുധ രഘുനാഥ് (61) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സുധയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭര്ത്താവ് രഘുനാഥ് ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു.
കുടുംബ വഴക്കാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തില് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ഉത്രാടനാളില് സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോര്ഡ് മദ്യവില്പ്പന; ബെവ്കോ വഴി വിറ്റത് 137 കോടിയുടെ മദ്യം
Kerala
കണ്ണൂരില് കൈക്കൂലി പണവുമായി ആര്ടി ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വിജിലന്സ് പിടിയില്
Kerala
പത്തനംതിട്ടയില് ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊന്ന ശേഷം ഭര്ത്താവ് ജീവനൊടുക്കി
Uae
അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള കോളുകളോട് പ്രതികരിക്കരുത്
Kerala
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്ക്ക് ഓണാശംസകള് നേര്ന്ന് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും
Kerala
വിശ്വാസി ലക്ഷങ്ങളുടെ അകതാരിൽ അതിരുകളില്ലാത്ത സന്തോഷം വിടർത്തി ഇന്ന് മീലാദുന്നബി
Uae