Connect with us

From the print

ബി ജെ പിയുടെ ഓപറേഷൻ മുംതാസ്

തൃശൂരിൽ ബി ജെ പി നിർത്തിയ ഏക മുസ്‌ലിം സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു മുംതാസ്

Published

Dec 14, 2025 5:00 am |

Last Updated

Dec 14, 2025 12:20 am

തൃശൂർ | തൃശൂർ കോർപറേഷനിലെ കണ്ണൻകുളങ്ങര വാർഡിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർഥി മുംതാസ് നേടിയ വിജയമാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്.

ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ കൂടുതലുള്ള 35ാം ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് മുസ്‌ലിം വനിതയായ മുംതാസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 80 വോട്ടിനാണ് ജയം. തൃശൂരിൽ ബി ജെ പി നിർത്തിയ ഏക മുസ്‌ലിം സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു മുംതാസ്. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

'തീവ്രതാ' പരാമര്‍ശം നടത്തിയ സിപിഎമ്മിന്റെ വനിതാ നേതാവ് തോറ്റു

Kerala

ഹിജാബിന്റെ പേരില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പുറത്താക്കിയ സ്‌കൂളിലെ പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് ജോഷി കൈതവളപ്പിലിന് കനത്ത് പരാജയം

National

രോഹിത് ധന്‍ഖര്‍ വധക്കേസ് ; മൂന്ന് പ്രതികള്‍ ബെംഗളുരുവില്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ യുഡിഎഫ് പ്രകടനത്തിന് നേരെ അക്രമം; വടിവാളുമായി ഭീതി പരത്തി സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍

Kerala

ജനവിധി ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും അപ്രതീക്ഷിതവും: എം എ ബേബി

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോദി

Kerala

വിജയാഹ്ലാദത്തിനിടെ പൊട്ടിച്ച പടക്കത്തില്‍ നിന്നും ദേഹത്തേക്ക് തീപടര്‍ന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ മരിച്ചു