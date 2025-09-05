Kerala
കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴയില് നിയന്ത്രണം വിട്ട ജീപ്പ് മറിഞ്ഞു; വീട്ടമ്മ മരിച്ചു
നെടുമ്പാറ സ്വദേശി ഓമന (65) ആണ് മരിച്ചത്.
Kerala
തിരുവില്വാമലയില് കാര് മരത്തിലിടിച്ചു; സ്ത്രീ മരിച്ചു
Kasargod
മഞ്ചേശ്വരത്ത് വയോധികന് സ്വയം വെടിയുതിര്ത്ത് മരിച്ചു
Kerala
National
അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പ് തടഞ്ഞ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി; അജിത് പവാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം
Kerala
ചങ്ങാടത്തിന്റെ കയര് പൊട്ടി അപകടം; ഒഴുകിപ്പോയവരെ രക്ഷിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്മാര്
Kerala
എറണാകുളത്ത് നബിദിനാഘോഷത്തിനിടെ മദ്റസാ അധ്യാപകൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
Kerala