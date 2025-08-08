Kerala
തേങ്ങ പെറുക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി കമ്പിയില് നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു
ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭര്ത്താവ് ബെന്നിക്കും ഷോക്കേറ്റെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
കുണ്ടന്നൂര്| തൃശ്ശൂരില് കൃഷിയിടത്തില് പൊട്ടി വീണ വൈദ്യുതി കമ്പിയില് നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭര്ത്താവിനും ഷോക്കേറ്റു. കുണ്ടന്നൂര് തെക്കേക്കര മാളിയേക്കല് വീട്ടില് ബെന്നിയുടെ ഭാര്യ ജൂലി (48)യാണ് മരിച്ചത്. എരുമപ്പെട്ടി കുണ്ടന്നൂരില് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒന്പത് മണിയോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്.
വീടിനോട് ചേര്ന്നുള്ള കൃഷിയിടത്തില് തേങ്ങ പെറുക്കാനായി പോയപ്പോഴായാണ് അപകടം, പറമ്പിലെ മോട്ടോര് പുരയിലേക്ക് പോയിരുന്ന വൈദ്യുതി ലൈന് പൊട്ടിവീണ് അതില് നിന്നാണ് ജൂലിക്ക് ഷോക്കേറ്റത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭര്ത്താവ് ബെന്നിക്കും ഷോക്കേറ്റെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ജൂലിയെ ഉടന് തൃശ്ശൂര് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.