Kerala
റാപ്പര് വേടന്റെ അറസ്റ്റ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി
കേസില് തിങ്കളാഴ്ച വിശദമായ വാദം കേള്ക്കും
കൊച്ചി | പീഡനക്കേസില് റാപ്പര് വേടന്റെ അറസ്റ്റ് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ താത്കാലികമായി തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി. കൂടുതല് രേഖകള് ഹാജരാക്കണമെങ്കില് തിങ്കളാഴ്ച വരെ സമയം നല്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ വേടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന വിധിയാണ് കോടതി നീട്ടിയത്. കേസില് തിങ്കളാഴ്ച വിശദമായ വാദം കേള്ക്കും.
വേടന് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി ശാരീരിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ട ശേഷം വിവാഹത്തില് നിന്ന് പിന്മാറിയെന്നാണ് പരാതിക്കാരി മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്ത്തുകൊണ്ട് വാദിച്ചത്. എന്നാല്, വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ക്രിമിനല് കുറ്റകൃത്യം ആകില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വേടനെതിരെ സമാനമായ മറ്റ് പരാതികള് ഉണ്ടെന്ന് പരാതിക്കാരി അറിയിച്ചു. എന്നാല്, ഓരോ ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി മാത്രമേ പരിഗണിക്കാനാവുവെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു.