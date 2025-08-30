Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴ; കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് മുന്കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടു ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് നല്കി. മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട്.
ഉയര്ന്ന തിരമാല സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്നും കേരളതീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് തുടരുന്നു. അതേസമയം അപകടകരമായ നിലയില് ജലനിരപ്പ് ഉയര്ന്നതിനെ തുടര്ന്ന് ഡാമുകളില് റെഡ് അലര്ട്ട് നല്കി.ഡാമുകള്ക്ക് അരികില് താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് ജാഗ്രത നിര്ദ്ദേശവും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
