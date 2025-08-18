Connect with us

Malappuram

ഹറമൈനി എക്സ്പോ ബുധനാഴ്ച മഅ്ദിന്‍ അക്കാദമിയില്‍

മഅ്ദിന്‍ അക്കാദമി ചെയര്‍മാന്‍ സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുല്‍ ഖലീല്‍ അല്‍ ബുഖാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും.

Published

Aug 18, 2025 9:26 pm |

Last Updated

Aug 18, 2025 9:26 pm

മലപ്പുറം | പ്രവാചകര്‍ മുഹമ്മദ് നബി (സ)യുടെ 1500-ാം ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിശുദ്ധ മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങള്‍, സംഭവങ്ങള്‍ ആസ്പദമാക്കി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹറമൈനി എക്സ്പോ ബുധനാഴ്ച (ആഗസ്റ്റ് 20) രാവിലെ ഒമ്പതിന് മഅ്ദിന്‍ അക്കാദമി ചെയര്‍മാന്‍ സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുല്‍ ഖലീല്‍ അല്‍ ബുഖാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും.

മക്കയില്‍ നിന്നും തുടങ്ങി മദീനയില്‍ അവസാനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 45 കേന്ദ്രങ്ങളുള്‍പ്പെടുന്ന മിനിയേച്ചര്‍ മാതൃക, മക്ക, മദീന പഴയതും പുതിയതുമായ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം, പഴമക്കാരുടെ ഹജ്ജ് കര്‍മം, കഅ്ബയുടെ നിര്‍മാണ ഘട്ടങ്ങള്‍, പ്രവാചകര്‍ ഹിജ്റ വേളയില്‍ ഉപയോഗിച്ച പാതയുടെ വിശദീകരണം, മസ്ജിദുല്‍ ഹറം, മസ്ജിദുന്നബവി ചരിത്രവിവരണം, സൗര്‍ ഗുഹ, നൂര്‍ പര്‍വതം എന്നിവയുടെ ആവിഷ്‌കാരം, ഖുര്‍ആന്‍ ലോകം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ചരിത്രപരവും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായ വിഷയങ്ങളാണ് എക്സപോയില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പുരുഷന്മാര്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും സൗജന്യമായി എക്സ്പോ കാണാനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മഅ്ദിന്‍ അക്കാദമിക്ക് കീഴില്‍ 2010 മുതല്‍ ഹജ്ജ്-ഉംറ-സിയാറ നിര്‍വഹിച്ചവരുടെ സംഗമം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുതല്‍ രണ്ട് വരെ നടക്കും. സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുല്‍ ഖലീല്‍ അല്‍ ബുഖാരി, ഇബ്റാഹീം ബാഖവി മേല്‍മുറി, പൂപ്പലം അശ്റഫ് സഖാഫി നേതൃത്വം നല്‍കും.

 

